CASERTANA. I tifosi contro Sky e Lega per gli orari “spezzatino”. LA FOTO

CASERTA – È ancora il cavalcavia tra il centro e rione Acquaviva il teatro scelto da un gruppo di tifosi della Casertana per esprimere la loro posizione.

Questa volta a finire nel mirino degli ultras è – come spesso avviene in realtà – il frazionamenti degli orari delle partite.

Chiaramente, questa divisione oraria viene spinta, proposta da chi trasmette le tv, in questo caso Sky, che vuole il maggior numero di partite suddivise in slot orari, in modo da vendere più pubblicità, avendo più spettatori dinanzi allo schermo.

Questo porta più soldi alla lega e, quindi, alle squadre, ma cancella l’abitudine delle partite allo stesso orario, storicamente apprezzata da tanti tifosi.