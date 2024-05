IL NOME. Rapina in strada, 28enne condannato a 2 anni di reclusione

Portò via il portafogli alla sua vittima.

SAN FELICE A CANCELLO Anche la confessione ha reso più lieve la pena nei confronti di Aniello Esposito Catanese, 28enne originario di Polvica, zona di confine tra San Felice a Cancello e Nola, condannato nelle scorse ore dal tribunale della città napoletana a due anni di reclusione.

Esposito Catanese è stato ritenuto responsabile del reato di rapina. Un’azione compiuta in strada per portare via il portafogli della vittima, rappresentata in questo procedimento dall’avvocata di San Felice a Cancello, Rosa Piscitelli.

La rapina avvenne nel 2017, quando il giovane aveva appena 21 anni e fu anche arrestato e finito in carcere.

Con la confessione e la successiva condanna, si spera che il ragazzo possa portare avanti un nuovo percorso di vita, evitando di ricadere in comportamenti del genere.