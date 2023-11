CASERTANA-TURRIS 1-0. Il post partita di mister Cangelosi: “Abbiamo venti punti. Vuol dire che non siamo neanche a metà strada”

Le dichiarazioni del mister Vincenzo Cangelosi e del centrocampista Marco Toscano dopo la convincente vittoria che porta i falchi al quarto posto

CASERTA (alfonso centore) – Sono arrivati in pochi minuti dalla fine del match all’interno della sala stampa i protagonisti della gara di ieri sera contro la Turris, terminata con il punteggio di 1-0 per la Casertana.

Il tecnico dei rossoblù Vincenzo Cangelosi ha subito voluto riconoscere i meriti della formazione avversaria, capace di dar filo da torcere ai padroni di casa nella seconda frazione di gara: “Tra primo e secondo tempo hanno cambiato il modo di stare in campo, utilizzando poi uno a loro più congeniale. Hanno dimostrato di essere un ottima squadra: sono entrati D’Auria e Giannone che hanno dato peso importante”.

Sulla propria squadra, l’allenatore della Casertana ha parlato della prestazione: ”Sono più contento della seconda parte. Per portare a casa certi risultati bisogna soffrire. Nel primo tempo abbiamo giocato meglio e potevamo arrotondare il risultato, ma nel secondo tempo abbiamo letto il cambio tattico e ci siamo adattati in campo per cercare di ritardare quanto più i cambi e utilizzare un sistema di gioco che non abbassasse troppo la squadra”.

Alcuni giocatori, poi, si sarebbero sentiti male all’intervallo “a livello intestinale” dice Cangelosi.

“Sono stati costretto a cambiarli. Non so da cosa siano causati – ha spiegato Cangelosi – magari qualche virus con il primo freddo, poi è normale che all’interno di uno spogliatoio possono capitare queste situazioni stando tutti i giorni a stretto contatto e, per di più, sotto sforzo si accentuano questi problemi.”

Immancabili le domande sulla classifica, che sorride ai falchi, ma Cangelosi ci tiene a rimanere con i piedi per terra: “Abbiamo venti punti, siamo a metà o addirittura meno di metà strada perché penso ne servano più di quaranta per stare tranquilli. Dobbiamo fare sempre di più per migliorarci e per fare un passo alla volta: prima un obiettivo e poi passiamo agli altri. Sappiamo che la rosa è importante e possiamo toglierci delle soddisfazioni, è ovvio che quando inizia il campionato si spera di vincere il più possibile. Era evidente che ci fossero problemi e abbiamo fatto di necessità virtù, stiamo girando bene, abbiamo tempo per allenarci e mettere a punto ciò che vai migliorato”.

Successivamente si è espresso il centrocampista Marco Toscano, il quale molto sinteticamente ha riassunto l’aria dello spogliatoio casertano: “Sono contento che da fuori abbiate belle sensazioni ma, rispetto all’inizio, non è cambiato niente. Oggi era importante vincere e quando fai un primo tempo così si deve cercare di chiudere la partita, ma va bene così”.

Riguardo alla classifica: “Tutti quelli che sono qui giocano per vincere, poi è ovvio che le circostanze di questa squadra le conosciamo tutti e sono state toste, perciò ci teniamo stretta la classifica ma dobbiamo continuare a lavorare. Ora bisogna pensare alla trasferta di Francavilla, una piazza particolare che io conosco bene, sara dura‘.

Infine sia il tecnico che il proprio giocatore hanno commentato con toni pacati l’arbitraggio di questa sera ritenuto discutibile.

In dettaglio Cangelosi, premettendo che a lui non mi piace parlare degli arbitri, ha spiegato che c’erano “episodi particolari che noi valutiamo come sfavorevoli, ma sono inutili le proteste, tanto se l’arbitro ha preso una decisione non torna indietro. Ci sono state delle chiamate molto dubbie ma non possiamo farci nulla.”

Toscano, invece, non parla dell’argomento triade arbitrale: “Non posso giudicare gli arbitri, come sbagliamo noi possono sbagliare anche loro, perciò non voglio parlare dell’arbitraggio di stasera”.

Al contrario, con toni molto più scherzosi si è espresso l’allenatore della Turris Bruno Caneo:”Non ho mai visto un arbitro fare anche il guardalinee e chiamare i fuorigioco, bravo lui! (ride ndr).”.