CAMORRA & APPALTI. Annullata con rinvio l’ordinanza di arresto dell’ex sindaco di Casapesenna Antonio Fontana. Per il momento resta in cella

CASAPESENNA – La Corte di Cassazione, oltre a decidere sul ricorso della Dda nei confronti dell’imprenditore Galoppo, ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli che confermava il carcere per Antonio Fontana, ex sindaco negli anni ’90 di Casapesenna, comune di origine della famiglia Zagaria, arrestato il 22 ottobre scorso dai carabinieri per associazione camorristica nell’ambito di un’indagine della Dda di Napoli. Per la Suprema Corte non sussisterebbero i gravi indizi di colpevolezza circa la parteciparne al clan di Fontana (difeso da Giovanni Cantelli); questi resta per ora in carcere in attesa che il Riesame di Napoli torni a pronunciarsi. Un’impostazione, quella dei giudici della legittimità, divenuta decisione che attenzione, però, non è esecutiva perché la Cassazione ha colto nei contenuti e nelle motivazioni esposte a suo tempo dal Tribunale del Riesame, dei vizi, delle incongruenze, riguardanti la valutazione degli indizi.

Errori non tanto gravi, però, da giustificare il ricorso, raro per la verità, del cosiddetto annullamento senza rinvio. Opzione che rappresenta una pietra tombale sul deliberato dei giudici della Libertà e rappresenta un titolo esecutivo. Se Fontana avesse ricevuto un annullamento senza rinvio, sarebbe uscito immediatamente dal carcere, a meno che non fosse recluso anche per effetto di altri titoli cautelari o di sentenze passate in giudicato e dunque esecutive, dato che l’unico motivo per cui si trova in cella è legato all’esecuzione dell’ordinanza in oggetto. Ma anche se fosse stato recluso per altri motivi, questo tipo di valutazione diventa inutile, visto e considerato che trattandosi di annullamento con rinvio e non senza rinvio, il titolo cautelare specifico resta intatto almeno fino a quando non arriverà una decisione del Riesame che, accogliendo i rilievi della Cassazione, decreti l’annullamento dell’arresto deciso a suo tempo dal Gip.

Per l’accusa, Fontana, imprenditore edile, si sarebbe aggiudicato insieme ad altri costruttori ritenuti collusi, lavori di somma urgenza per 40 milioni di euro riguardanti la rete idrica regionale grazie all’appoggio del clan camorristico guidato da Michele Zagaria. Un’inchiesta sorta come prosecuzione di quella ben più ampia denominata “Medea”, che aveva fatto luce nel 2015 su un sistema, condizionato dal clan, di assegnazione dei lavori urgenti e senza affidamento da parte del settore idrico della Regione Campania, e che aveva portato all’arresto e alla condanna di numerose persone, tra cui imprenditori e politici come l’ex senatore dell’Udeur ed ex dirigente regionale del Settore Ciclo Integrato delle Acque Tommaso Barbato (condannato in appello per concorso esterno). Lo stesso Fontana era stato arrestato in Medea, poi scarcerato e la sua posizione archiviata.