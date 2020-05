CASTEL VOLTURNO. Ex consigliere comunale aggredito dal pusher in via Ranieri 12 Maggio 2020 - 14:52

CASTEL VOLTURNO – E’ stato aggredito da un pusher mentre transitava in via Ranieri a Castel Volturno, l’ex consigliere comunale Cesare Diana. L’uomo è riuscito a divincolarsi e a far allontanare lo spacciatore. Immediatamente dopo si è recato a sporgere denuncia alla caserma dei carabinieri di Castel Volturno. Il blocco economico dovuto al Covid-19, ha fatto aumentare la criminalità e i disperati che vanno ad alimentare le fila della malavita.