CASTEL VOLTURNO – (gv) Dopo la moglie anche il marito ha ottenuto gli arresti domiciliari. Antonio Spinelli accusato di spaccio insieme alla consorte Margherita Spada (liberata la scorsa settimana- LEGGI QUI IL NOSTRO ARTICOLO) ha lasciato il carcere di Siracusa ed ha ottenuto la misura alternativa in un paesino in provincia de L’Aquila. È stato il tribunale di Napoli a liberarlo per mancanza di esigenze cautelari su richiesta del suo legale avvocato Nando Letizia.