Ragazzo di 20 anni preso a calci e pugni in strada da una gang

CASAL DI PRINCIPE (Lidia e Christian de Angelis) – chiede aiuto ai carabinieri. L’altra notte un 20enne di origine africana sarebbe stato aggredito in piena strada da un gruppo di persone che lo hanno minacciato e preso a pugni e calci.

Il giovane, ferito in volto, si sarebbe recato presso la Caserma dei carabinieri per denunciare l’accaduto. Il 20enne aveva evidenti traumi all’occhio quando si è presentato dinanzi ai militari che, dopo averlo ascoltato, hanno avviato le indagini per risalire agli aggressori e identificarli.