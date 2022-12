L’appuntamento è per venerdì 2 dicembre alle ore 10,30 nell’Aula Magna dell’Istituto..

«C’è ancora tempo. Storie di donne che resistono» Terra Somnia Editore è il nuovo libro di Paolo Miggiano che sarà presentato all’Itis Giordani di Caserta. L’appuntamento è per venerdì 2 dicembre alle ore 10,30 nell’Aula Magna dell’Istituto.

L’incontro sarà aperto dai saluti della dirigente Antonella Serpico. Con l’autore, a portare la sua testimonianza ci sarà Alfredo Avella. L’evento, moderato dalla giornalista Maria Beatrice Crisci, si inserisce in una serie di appuntamenti organizzati dalla preside per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne.

In queste pagine, per la prima volta, troviamo i nomi di vittime della cosiddetta criminalità comune, con le loro storie, altrettanto drammatiche, altrettanto inaccettabili, altrettanto dolorose. Sono quelle di Paolino Avella e di sua madre Rosaria, di Salvatore Buglione e di sua figlia Anna, di Daniele Del Core (e del suo amico Loris Di Roberto) e di sua sorella Carmen. E ancora, di Giuseppe Veropalumbo e di sua moglie Carmela e di sua figlia Ludovica, di Rita Ricciardelli e di sua figlia Vanessa e anche di un’antica storia di dolore, quella di Franco Furiati e di sua sorella Elena. Sono vicende, le loro, che costituiscono un pezzo di storia di questa Italia distratta.

questo volume, Paolo Miggiano restituisce la vita e la resistenza di madri a cui neanche la semantica riesce a dare significato alla loro condizione, di figlie diventate orfane troppo presto, di sorelle rimaste senza la possibilità di confidarsi con i fratelli, di mogli rese vedove in una notte di festa.