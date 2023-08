Centauro travolto e ucciso sull’Appia, disposta l’autopsia

Comunità sotto choc per la morte dell’uomo.

CALVI RISORTA (Lidia e Christian de Angelis) Comunità sotto shock per la morte del 48enne Nilo Querceto. Ieri si è verificato l’ennesimo tragico incidente stradale sulla statale Appia, nel territorio del comune di Vitulazio. La vittima è Nilo Querceto, 48 anni originario di Calvi Risorta.

L’uomo è morto in seguito ad uno scontro tra la sua moto e un camion. L’impatto è stato violento e il centauro 48enne, originario di Calvi Risorta, è stato sbalzato sull’asfalto. Sul posto sono prontamente intervenuti gli operatori sanitari del 118, ma per Nilo Querceto non c’è stato nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni il camion stava entrando all’interno di un’attività commerciale lungo la strada quando ha centrato in pieno la moto dell’uomo. La salma del 48enne è stata posta sotto sequestro e l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia.