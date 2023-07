Centauro ucciso da un pirata della strada, fissati i funerali del 31enne

Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente e sull’auto abbondata e risultata rubata.

SAN MARCELLINO (Lidia e Christian de Angelis) Eseguita oggi l’autopsia sul corpo del 31enne Antonio Di Fraia deceduto a seguito dell’incidente stradale in via Napoli a Castel Volturno. L’uomo è stata sbalzato dalla sua moto da una Fiat il cui automobilista-pirata della strada ha abbandonato il veicolo poco distante scappando a piedi (l’auto è risultata essere stata rubata). La funzione religiosa avrà luogo domani pomeriggio alle 17 nella Chiesa di San Marcellino. In tanti si preparano ad accogliere l’amico strappato troppo presto alla vita.