Cercano di rubare gasolio in un deposito: ripresi dalle telecamere vengono messi in fuga dalla vigilanza

SANTA MARIA LA FOSSA – È stato un colpo andato a male quello che hanno cercato di mettere in piedi alcuni malviventi la notte scorsa all’interno del complesso Atlantide. Alcuni uomini, minuti di arnesi da scasso, sono riusciti ad introdursi all’interno di un deposito per cercare di sottrarre dei barili di gasolio. Le telecamere ed i sensori hanno però immediatamente segnalato il tutto l’istituto di vigilanza che, allertato, ha mandato sul posto una volante.

È fortunatamente però bastata l’allerta vocale a mettere in fuga i malintenzionati.