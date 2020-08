BAIA DOMIZIA – Allarme a Baia Domizia, per alcune chiazze di colore marrone che hanno invaso il tratto di mare nella zona sud, rendendolo di fatto non balneabile. Sul posto e’ intervenuta l’Arpac e la Capitaneria di Porto; all’esito dei primi accertamenti sembrerebbe trattarsi di mucillagine, di alghe. Gli esiti dei prelievi effettuati dall’Arpac saranno resi noti lunedi’ 24 agosto. Nella zona non c’e’ alcun divieto di balneazione.