CHOC A SANT’ANDREA. Imprenditore si uccide nel garage di casa

SANT’ANDREA DEL PIZZONE – Choc a Sant’Andrea, imprenditore si uccide in casa. E’ stata la moglie a ritrovare il corpo senza vita di suo marito Antonio Mezzero, 45enne del posto, questa mattina in garage. L’uomo, dalle prime indiscrezioni giunte in redazione, sembrerebbe si sia ucciso utilizzando un’arma costruita artigianalmente, simile ad un fucile. Tempo fa il 45enne, imprenditore e molto conosciuto in zona, aveva perso il lavoro e non riuscendo a capacitarsi, era caduto in una forte depressione. Sul posto in questo momento ci sono le forze dell’ordine e il personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI