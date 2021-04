CHOC AD AVERSA. 38enne muore per un malore improvviso

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis)- Addio Aldo il gigante buono. Stamani una dolorosa notizia sconvolge la comunità, si è spento improvvisamente a soli 38 anni Aldo Palumbo, mentre si trovava in Belgio. La notizia ha fatto rapidamente il giro della città, tanti i messaggi di addio e cordoglio per l’amico gentile e buono, sempre disponibile, grande appassionato di Bud Spencer. I funerali si terranno martedì 27 aprile a Tubize in Belgio alle 10 del mattino. L’uomo lascia i genitori, la sorella e i parenti e amici nel dolore.