CIAO VITTORIO. Dolore e lacrime ai funerali del meccanico 23enne, morto improvvisamente

FRIGNANO/SAN MARCELLINO – (Lidia e Christian de Angelis) Tanto dolore e lacrime ai funerali di Vittorio Rennella il 23enne meccanico. Stamani presso la Chiesa Santa Maria dell’Arco a Frignano si sono svolti i funerali del 23enne deceduto a seguito di un infarto avvenuto mentre era in officina a San Marcellino, qualche giorno fa, a causa del quale era stato trasportato al Pronto Soccorso, ma nonostante i tentativi dei medici di salvare l’amato ragazzo, il suo cuore si è fermato, gettando nel dolore il padre, la madre, la sorella Maddalena e i due fratelli Cosmo e Damiano, oltre i tanti amici e colleghi.

Vittorio era molto apprezzato dalle due comunità che lo piangono, per le sue doti professionale e umane. Amava i motori, era sempre gentile e disponibile, un bravo ragazzo dolce e allegro. Un duro colpo per tutti la sua perdita. Tante sono state le lacrime al passaggio del feretro fuori la Chiesa e gli applausi per l’ultimo addio a Vittorio.