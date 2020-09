BELLONA – Intervento del 118 a Bellona, pochi minuti fa, in via Nazario Sauro. Un uomo in sella alla sua bicicletta, per cause ancora da accertare, ne ha perso il controllo andando a finire contro un muro e cadendo rovinosamente al suolo. Allertati i soccorsi, dai presenti sul posto,per il ciclista si è reso necessario il trasporto in ospedale, sembrerebbe, da una prima ricostruzione per una frattura al braccio.