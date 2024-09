Cimitero di CASERTA: una vergogna insostenibile, Napoletano (FdI): “chiedo la chiusura per inagibilità”

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP. CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – È giunto il momento di dire basta. Dopo oltre due anni e mezzo di denunce inascoltate da parte del consigliere comunale Pasquale Napoletano della Prima Commissione Consiliare, riguardanti le gravi criticità del cimitero comunale, la situazione è ormai fuori controllo e richiede misure drastiche. “È una vergogna che la nostra città debba subire uno spettacolo così indecoroso e irrispettoso, – afferma il consigliere – non solo nei confronti dei nostri cari defunti, ma anche delle famiglie che si recano a rendere loro omaggio.“

Nonostante gli impegni dell’assessore, che in più occasioni ha pontificato soluzioni attraverso il famigerato project financing per la riqualificazione del cimitero, ad oggi non è stato fatto nulla di concreto. Ho addirittura ironizzato in Consiglio Comunale, parlando di un project financing che sembrava prevedere “la resurrezione dei morti”, vista la totale assenza di progressi.

Adesso la situazione è insostenibile e io, nella mia qualità di Consigliere Comunale, non posso più rimanere in silenzio. È giunto il momento di agire: chiederò ufficialmente la chiusura del cimitero per inagibilità. La sicurezza delle persone, così come il rispetto per i defunti, non può essere messa a rischio in questo modo. Questa amministrazione deve assumersi le proprie responsabilità e intervenire immediatamente. È inconcepibile che un luogo di riposo eterno diventi simbolo di degrado e abbandono.