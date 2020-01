“Ciò che dice mio figlio, non mi riguarda più”. Sandokan prende le distanze dal figlio pentito

CASAL DI PRINCIPE – Emergono altri particolari dall’udienza di ieri nella quale è intervenuto in video-collegamento Francesco Schiavone Sandokan (LEGGI QUI UN NOSTRO ARTICOLO). Si trattava del processo nel quale è imputato per l’omicidio di Giuseppe Quadrano. Nel corso dell’udienza, Schiavone ha detto “ciò che fa o dice mio figlio non mi riguarda più”. Ovviamente il riferimento è a Nicola Schiavone, pentitosi lo scorso anno e divenuto collaboratore di giustizia. Decisione che evidentemente ha segnato un allontanamento tra i due.