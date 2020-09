CORONAVIRUS. Cittadini multati. Giravano senza mascherina

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Sono in atto controlli sul territorio e multe per coloro che non indossano la mascherina. Lo ha reso noto l’ente comunale in una nota ufficiale: “Ricordiamo ai cittadini che, come previsto dall’ordinanza del Presidente della Regione Campania, l’uso della mascherina è obbligatorio anche all’aperto durante l’intero arco della giornata.

Come ricordato, inoltre, dal Sindaco Antonio Mirra durante il messaggio video di domenica, questa settimana sarebbero partiti controlli e sanzioni per garantire il rispetto della stessa ordinanza. A tal proposito gli agenti del Comando di Polizia Municipale, coordinati dal Maggiore Giuseppe Aulicino, hanno elevato le prime sanzioni a cittadini che non indossavano la mascherina.”