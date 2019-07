CLAMOROSO. Annullato il concorso per preside. I commissari avevano fatto i corsi di preparazione e il sindaco di Alvignano…

ALVIGNANO – Ricordate la storia del sindaco di Alvignano, Angelo Francesco Marcucci, presente contemporaneamente alla seduta di Giunta e nella sottocommissione per il concorso a Preside al Manzoni (clicca qui per leggere il nostro articolo)? La prova era unica su tutto il territorio nazionale. Ebbene, oggi, al Tar Lazio, si è discusso proprio di questo caso ed il concorso è stato annullato. Accolta la tesi dell’avvocato Pasquale Marotta. Il sindaco Marcucci, inoltre, è stato ritenuto incompatibile con la carica di commissario del concorso insieme all’incompatibilità di alcuni componenti della Commissione esaminatrice per aver svolto dei corsi di preparazione per il superamento delle prove.