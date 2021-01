IL VIDEO. CASERTA. Paura su via Battisti: urla e minacce tra senzatetto

CASERTA – Non è chiaro il motivo per cui da diversi minuti è in atto una violenta discussione tra alcuni clochard dinanzi alla farmacia di via Battisti, a Caserta. Un alterco che sta preoccupando e non poco i passanti, molti, che transitano in una delle strade centrali del capoluogo. Questo perché le urla si sentono in maniera molto chiara e anche le minacce che queste persone si stanno scambiando vicendevolmente. Sul posto stanno per giungere i carabinieri, allertati dai cittadini, i quali temono che questa discussione possa esacerbare fino ad arrivare alla violenza.