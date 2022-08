COCAINA a go go negli ovetti Kinder e nell’Efferalgan. Il 31enne arrestato era un ras armato e pericoloso

CERVINO – Domenico Lombardi. Il 31enne Domenico Lombardi, 31enne di Cervino, arrestato martedì, è la dimostrazione vivente che, nonostante la sua modesta consistenza demografica, Cervino, la vicina Durazzano sono sufficienti per insediare una vera piazza di spaccio, seppur di dimensioni ridotte.

I carabinieri, che lo hanno ammanettato, gli hanno trovato in casa una pistola scacciacani pronta all’uso con canna modificata e sette proiettili calibro 3,80. A dire il vero, l’arma non era custodita in casa. ma all’esterno nella sua area retrostante tra i rovi

Oltre alla pistola, è stata sequestrata anche una significativa quantità di droga.

43 dosi di cocaina per un totale di 10 grammi in una di una scatoletta dell’analgesico e antinfluenzale Efferalgan.

Una dose con all’interno due pallini di cocaina all’interno di una bustina termosaldata e sottovuoto del peso di grammi con la scritta 3-20.

Una dose con all’interno due pallini di cocaina custoditi in una bustina trasparente termosaldata e sottovuoto da 1,3 grammi con la scritta 1+1.

11 dosi di cocaina per un totale di 7 grammi all’interno di un ovetto Kinder.

10 dosi di hashish, 4 contenute in una bustina trasparente sottovuoto con incisa la scritta “20”; due dosi confezionate all’interno di carta stagnola; 4 dosi prive di confezionamento per 16,4 grammi.

Un taglierino con residui di droga.

Una macchina per sottovuoto e termosaldare.

Bustine trasparenti.

Un rotolo di carta argentata.

In un cassetto dell’abitazione i carabinieri hanno scovato 4470 euro in contanti.