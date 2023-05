Cocaina murata nella parete della cantina, 52enne assolto dall’accusa di spaccio

Il locale interrato era accessibile anche ad altri componenti della famiglia dell’imputato.

VILLA DI BRIANO. I carabinieri, quando effettuarono la perquisizione, rinvennero ben 106 grammi di cocaina, murati dietro la parente della cantina. Per quella ragione un 52enne di Villa di Briano, G.C., finì nei guai per spaccio di sostanze stupefacenti. Oggi il giudice del tribunale di Napoli Nord lo ha, però, assolto con formula piena perché il legale dell’imputato è riuscito a dimostrare che il suo cliente non c’entrava nulla con quella droga e che il locale interrato in cui lo stupefacente era stato nascosto era accessibile ad altri familiari. Nel corso del processo, svoltosi con rito abbreviato, è stato ascoltato anche uno dei militari che parteciparono alla perquisizone e che ha confemato che quel locale interrato era a disposizione di altri componenti della famiglia del 52enne. Dunque, dopo sei mesi di arresti domiciliari, l’uomo è tornato libero.