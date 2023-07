Colpaccio nel casertano: incassa cifra grossa con un un solo euro

CASERTA – La Campania, come segnala l’agenzia AGIMEG, segna tripletta nell’ultimo concorso.

Ad Afragola 22.500 euro vinti sulla ruota di Napoli con un terno grazie ai numeri 7, 12 e 20; a Pompei 18.000 euro sempre con un terno sulla ruota di Napoli ma i numeri stavolta sono 7, 12 e 55.

Festeggia poi anche Castel Volturno, dopo che nei giorni scorsi in provincia di Caserta si è potuto festeggiare anche ad Aversa e San Felice a Cancello.

Un fortunato ha portato a casa 10.869,57 euro sulla ruota nazionale grazie alla modalità Simbolotto e appena 1 euro puntato.

Il Simbolotto è un gioco abbinato al Gioco del Lotto che prevede l’estrazione di 5 simboli, subito dopo il sorteggio della combinazione vincente del gioco principale. Anche in questo caso, oltre a sapere come giocare al Simbolotto, è importante ricordare che, in base alla categoria del premio, è possibile distinguere le probabilità di vincita come indicato dalla tabella seguente, pubblicata dal sito del Lotto.