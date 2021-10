PARETE – Banditi fanno irruzione in un’azienda agricola a Parete. Ad accorgersi di quanto accaduto è stata la proprietaria. Sembrerebbe che i malviventi avrebbero approfittato di un’assenza momentanea della donna, questo lascia pensare che ne hanno “studiato” i movimenti, per fare razzia. Indagini in corso d parte dei carabinieri della locale stazione.