Come Hachiko, va a trovare ogni giorno il suo padrone al cimitero di CASTEL VOLTURNO. Il video diventa virale

Qualcuno propone di costruirgli una cuccia per combattere il freddo dell’inverno, perché dal cimitero il cane non vuole proprio andare via

CASTEL VOLTURNO – Una storia che ricorda in parte quella di Hachiko, il cane che continuò ad aspettare ogni giorno il suo padrone alla stazione anche dopo la sua morte.

Il cane di Castel Volturno che ogni giorno gironzola tra le lapidi del cimitero di Castel Volturno, in cerca del padrone che ormai non c’è più, invece nel luogo sacro ci è proprio cresciuto: il suo proprietario era il guardiano del camposanto.

Il tutto immortalato da un telefonino, con le immagini diffuse in Rete e subito diventate virali.

Anche ora che il suo amico non c’è più, il cane torna sempre sul posto dove è cresciuto, nell’attesa che lui torni.

Qualcuno propone di costruirgli una cuccia per combattere il freddo dell’inverno, perché dal cimitero il cane non vuole proprio andare via.