Commerciante di MONDRAGONE aggredita e derubata da due donne nel suo negozio

MONDRAGONE (Cavallo Maria Assunta) – È un racconto da brividi quello di una commerciante che mercoledì 12 gennaio 2022 è stata derubata nel suo negozio ubicato in una zona centrale della città. Un furto con delle modalità violente, così come ci descrive la stessa, rimasta immobilizzata in un angolo per diversi minuti, mentre una delle due donne, dall’accento slavo, metteva a segno il colpo. Parole pronunciate con molta sofferenza da chi non si sente più al sicuro in casa propria. Questa la sua testimonianza:

“Buonasera cara giornalista, mercoledì scorso sono entrate nel mio negozio due donne dall’accento slavo, che con la scusa di conoscere alcuni prezzi sul servizio che offro, hanno portato via dalla borsa, riposta sotto al bancone, il mio portafoglio contenente documenti, carte di credito e denaro contante. Sono stata spinta violentemente in un angolo e durante questa manovra, ho avvertito un forte dolore ad una costola che è rimasta compressa per diversi minuti dalla mano della ladra, senza rendermi conto di cosa stesse accadendo. Ho avuto solo la forza di urlare contro le due di lasciarmi in pace ed abbandonare il negozio e quando finalmente si sono dileguate, ho dato l’allarme. Mi creda, ancora adesso non riesco a capacitarmi di ciò che mi ha investito, so solo che la mia carta di credito è stata spesa per acquisti vari e che altri commercianti hanno subito diversi furti. La prego di dare voce a questa mia testimonianza in modo da evitare che altre persone subiscano la mia stessa sorte”.

Preferiamo preservare l’identità della vittima, avendo sporto immediatamente denuncia subito dopo l’accaduto, ai Carabinieri della locale Stazione, che hanno avviato delle indagini ancora in corso, nonché per tutelare la sua persona.