L’ex commissario sull’emergenza immigrazione a Castel Volturno è il nuovo prefetto di Campobasso

CASTEL VOLTURNO – Si è insediato il nuovo prefetto di Campobasso, Francesco Antonio Cappetta. Tra i primi impegni pubblici gli incontri con le istituzioni locali, dal sindaco del capoluogo Roberto Gravina al presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone. Cappetta, 61 anni di Trani, è stato nominato due settimane fa dal Consiglio dei ministri, prende il posto di Maria Guia Federico, andata in pensione. Ha alle spalle una carriera segnata da moltissimi incarichi in tutta Italia. Nel 2017 è stato commissario straordinario del Governo a Castel Volturno, in provincia di Caserta, per fronteggiare l’emergenza dovuta alla concentrazione di cittadini stranieri in quell’area. Dal 2018 e fino a poche settimane fa è stato prefetto di Benevento. Negli anni passati è stato inoltre commissario straordinario in molte amministrazioni locali.