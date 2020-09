Compra un’auto rubata e riciclata. Scattano il sequestro e due denunce

CASERTA – Dopo gli arresti ed i numerosi sequestri di veicoli effettuati negli ultimi mesi, nella giornata di ieri è stata sottoposta a sequestro una Fiat 500 Abarth rossa, rubata a Roma e rimessa in circolazione con i dati identificativi di un veicolo identico rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. L’autovettura rubata, dopo essere lo scambio di targhe, telaio e documenti con quelli del mezzo incidentato, è stata rivenduta ad una persona residente in provincia di Caserta, alla quale è stata sequestrata. Dopo aver individuato due persone responsabili della contraffazione, entrambi residenti nella provincia di Frosinone e ora indagati per riciclaggio di veicolo rubato, è stata eseguita la perquisizione di un casolare di campagna, dove, sotto tre metri di terra, è stata ritrovata la carcassa dell’autovettura incidentata utilizzata per riciclare il veicolo rubato.