COMUNE DI CASERTA Regalo di fine anno per il superdirigente Franco Biondi, sarà il nuovo responsabile alla Transizione digitale

Delibera di giunta n. 238 a firma dell’assessore Emilianna Credentino: per l’ingegnere altro onore ed altri onori. La nomina sarà a breve formalizzata dal sindaco Carlo Marino

CASERTA Chi più ne ha, più ne metta. Per il superdirigente del Comune di Caserta Franco Biondi l’anno è terminato con un nuovo incarico – che sarà a breve formalizzato dal sindaco Carlo Marino – e che farà dell’ingegnere il nuovo responsabile alla Transizione al digitale.

Con delibera di giunta n.238 del 27 dicembre 2021 l’assessore di Italia Viva Emilianna Credentino ha proposto ai colleghi dell’esecutivo l’approvazione del provvedimento che conferisce al plurincaricato dirigente un altro onere, ma, siamo certi, anche altri onori. “Visto l’art. 17 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), così come modificato dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, il quale prevede, al comma 1, che “Le Pubbliche Amministrazioni garantiscono l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione definite dal Governo in coerenza con le Linee guida. A tal fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità”. Questa una parte del testo della delibera di giunta.

“Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle Amministrazioni dello Stato individuano l’ufficio per il digitale (…) tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali”. A Biondi, dunque, spetterà il coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi

di telecomunicazione e fonia dell’Amministrazione; indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 51, comma 1; accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell’accessibilità anche in attuazione

di quanto previsto dalla L. 9 gennaio 2004, n. 4; analisi periodica della coerenza tra l’organizzazione dell’Amministrazione e l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell’utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell’azione amministrativa; progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una piu’ efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra Pubbliche Amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l’attuazione di accordi di servizio tra Amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi”.

L’amministrazione comunale ha, quindi, deciso di individuare nel dirigente del Servizio I.C.T. (Sistemi informativi) l’unità organizzativa cui attribuire i compiti di cui all’art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005

e s.m.i. La nomina del Responsabile della Transizione al Digitale sarà formalizzata dal sindaco con

proprio provvedimento.