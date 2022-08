COMUNE DI CASERTA Ristorante e bar nel Belvedere di San Leucio: appalto da 143mila euro

IN CALCE ALL’ARTICOLO LA DETERMINA N. 1424 con la quale viene indetta la gara per l’affidamento in concessione della gestione dei servizi di ristorazione e caffetteria ubicati nel Belvedere di San Leucio e nelle Stalle Reali

CASERTA Probabilmente il super dirigente Franco Biondi ha già pronte le valigie per potere, dopo un anno di lavoro, concedersi la meritata vacanza con la sua famiglia. Sarà per questa ragione che negli ultimi giorni sta sfornando una notevole serie di determine. Tra queste anche la 1424 del primo agosto (che pubblichiamo in calce a questo articolo), con la quale l’amministrazione comunale indice una gara d’appalto per l’affidamento in concessione della gestione dei servizi di ristorazione e caffetteria ubicati nel Belvedere di San Leucio e nelle Stalle Reali “mediante esperimento di gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del citato D.lgs., secondo quanto previsto negli Atti di Gara e per le motivazioni espresse in premessa, per un importo complessivo di di € 143.080,00 oltre Iva al 22%, per n.7 anni, di cui € 136.080,00 oltre Iva al 22%, per n.84 canoni mensili ed € 7.000,00 oltre Iva al 22%, per n.7 rimborsi spese forfettari annui”. E’ quanto riporato nella determina pubblicata in calce che stabilisce, anche “che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che l’amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto”.

CLIKKA QUI SOTTO PER LEGGERE LA DETERMINA

20220801_011251_stampa