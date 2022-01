SAN MARCELLINO – Lutto a San Marcellino. Si è spento, in queste ore, Giovanni Borzacchiello storico dipendente Comunale. Per 30 anni è stato l’autista dello scuolabus per gli alunni delle scuole di San Marcellino. Non è riuscito, purtroppo, a vincere la sua battaglia contro un brutto male. Lascia affrante dal dolore la moglie e la figlia. La salma sarà accompagnata domani in chiesa per l’ultimo saluto e per poi proseguire per il cimitero di San Marcellino.