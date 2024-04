Con spinte e calci colpisce in faccia i carabinieri, 29enne va ai domiciliari

SAN CIPRIANO D’AVERSA – Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Aversa Napoli Nord ha convalidato l’arresto nei confronti del 29enne Pasquale Spierto, dopo quanto successo mercoledì sera, in via Michelangelo Diana a San Cipriano d’Aversa.

Il ragazzo aveva provato a scappare dai carabinieri di Casal di Principe, un vice brigadiere e un appuntato scelto della locale compagnia, colpendoli con spinte e calci e cagionando lesioni alla mano, al torace e al viso ai due militari, poi curati presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno.

La reazione violenta dello stesso verso i due carabinieri li ha indotti a fare uso dei dispositivi taser in dotazione, non riuscendo a bloccare il 29enne che, allontanatosi a piedi, è riuscito a far perdere temporaneamente le proprie tracce.

Nel corso della tarda serata l’uomo, resosi conto dell’inutile fuga, si è presentato presso la locale Stazione dei carabinieri dove è stato subito arrestato.

Spierto è stato poi trovato in possesso di 100 grammi tra hashish e marijuana e un coltello di circa 11 cm, nonché un documento con cifre e nomi.

Per il ventinovenne, difeso dall’avvocato Mirella Baldascino, considerato anche che l’arresto è avvenuto in flagranza di reato, il Gip Coppola ha convalidato l’arresto in regime domiciliare.