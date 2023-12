Concessioni balneari, il Comune di Castel Volturno firma la proroga. Decisiva l’azione di CNA

Ora gli operatori possono con tranquillità pianificare la stagione estiva

CASTEL VOLTURNO – «Il Comune di Castel Volturno ha firmato la proroga per le concessioni balneari. Ringraziamo il sindaco Petrella e tutto l’esecutivo per l’attenzione dimostrata anche se non possiamo fare a meno di evidenziare come decisivo sia stato l’intervento di CNA per sbloccare le proroghe. L’atto dell’amministrazione restituisce serenità al comparto che ora si può dedicare alla pianificazione della prossima stagione estiva». Commenta così il presidente di CNA Campania Nord Vincenzo Santo la firma delle proroghe per le concessioni balneari da parte del Comune di Castel Volturno.