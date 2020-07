CONCORSE&ASSUNZIONI nell’Asl e nell’ospedale di Caserta. Guardia alta in vista della ricotta elettorale

CASERTA – Da oggi e fino al giorno delle elezioni regionali produrremo uno sforzo (l’ennesimo) per tenere sotto stretto controllo gli atti amministrativi erogati dalla sanità casertana.

In pratica, quelli dell’Asl e quelli dell’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano.

Lo faremo perché non c’è assolutamente da fidarsi di chi amministra queste aziende (non ci riferiamo solo a quelle di Caserta, ma all’intera Campania), nominati non già per meritocrazia, in quanto portatori di esperienza professionale e conoscenza cognitiva, ma perché riassumono nelle loro persone equilibri politici di tipo lottizzatorio e soprattutto l’affidabilità di essere a disposizione di Vincenzo De Luca oggi, di Caldoro ieri, della politica che gli ha consentito di intascare ogni mese stipendi d’oro.

Ci saranno dei giorni in cui daremo notizie importanti, altri nei quali esprimeremo informazioni di routine.

Ma ci saremo sempre.

Oggi, caliamo la lente di ingrandimento su una procedura attivata dall’allora commissario Carmine Mariano e chiusa, riteniamo in stretta continuità con un percorso disegnato a monte, dal neo direttore generale Gaetano Gubitosa.

Si tratta del CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO INDETERMINATO, DI N. 3 DIRIGENTI MEDICI – DISCIPLINA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. N. 3 DIRIGENTI MEDICI – DISCIPLINA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.

La graduatoria finale è stata pubblicata lo scorso 29 giugno. La riportiamo di seguito:

GRADUATORIA FINALE CONCORSO ORTOPEDIA