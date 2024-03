Condannato lo specialista dei furti d’appartamento: rubava gioielli, contanti, ma anche formaggi e salumi

Due anni e 8 mesi di reclusione per il 49enne.

SANTA MARIA CAPUA VETERE/PIGNATARO MAGGIORE. Non disdegnava nulla quando si trattava di impossessarsi di beni altrui: contanti, gioielli, fedi nuziali, ma anche speck, formaggi e spalla di maiale. Insomma, ciò che trovava nelle abitazioni, portava via. Per una serie di furti in appartamento, tutti avvenuti tra il febbraio ed il marzo del 2022, è stato ieri condannato a 2 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione, E.I., 49enne, difeso dall’avvocato Giuseppe Alesci, nato a Santa Maria Capua Vetere e residente a Pignataro Maggiore. Il pubblico ministero Iolanda Gaudino ne aveva chiesto la condanna a 3 anni e 6 mesi ma il giudice Luca Vitale, convenendo con la tesi difensiva dell’avvocato Alesci, ha riconosciuto le attenuanti generiche, equivalenti sulle contestate aggravanti.

Il 49enne, il 10 marzo del 2022 si intrufolò, attraverso una finestra, nell’abitazione di Maria Rosaria N., in via Senato Capuano, nella città del Foro, impossessandosi della fede nuziale della donna e di una collana d’oro. Precedentemente, ovvero il 23 febbraio dello stesso anno, l’uomo si introdusse in una casa di via Latina, sempre a Santa Maria Capua Vetere, da cui asportò gioielli e contanti. Il giorno successivo, ovvero il 24 febbraio del 2022, colpì in un’abitazione di Curti, in via Corso Piave. Da qui, non trovando denaro né gioielli portò via speak, formaggi e spalla di maiale.