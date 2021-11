CONSIGLIO COMUNALE DI CASERTA Annullato il “verbale della vergogna”. Nuova proclamazione dell’Ufficio centrale elettorale in data odierna: estromesso Di Caprio, gli eletti tornano a quota 32

Vassallo e De Lucia redigono un nuovo verbale e, stavolta, si spera che non ci siano errori. Confermata la prima seduta di consiglio comunale per lunedì 22 novembre

CASERTA (r.s.) Il magistrato Vassallo ed il cancelliere De Lucia si sono recati stamattina in Comune, probabilmente, si spera, con la coda tra le gambe, per cercare di mettere una pezza al madornale granchio preso nel redigere il primo verbale dell’Ufficio centrale elettorale, quello nel quale invece di proclamare 32 consiglieri comunali eletti, ne hanno proclamati 33.

La storia l’abbiamo già raccontata ieri: per errore, diciamo così, hanno proclamato un eletto in più, cioè Elio Di Caprio della lista di Forza Italia. Un “abbaglio”, visto che l’Assise cittadina è composta da un totale di 33 eletti, sindaco compreso. Il loro errore, invece, aveva fatto lievitare a 34 il numero degli eletti del parlamentino di Palazzo Castropignano. Non ci dilunghiamo oltre; la figuraccia è fatta – ed è stata fatta nonostante il “lavoro” dell’Ufficio centrale elettorale sia durato un mese, quando, invece, altrove dura una settimana – e, stamattina, dopo avere annullato il verbale della vergogna, Vassallo e Di Caprio hanno redatto un nuovo verbale ed estromesso Di Caprio (i conteggi sono rimasti inalterati).

Dunque, la proclamazione degli eletti, si spera stavolta esatta, parte dalla data odierna, 13 novembre. Tutto ciò non ha comportato modifiche nella convocazione della prima seduta del consiglio comunale, confermata per il 22 novembre, alle ore 10. All’ordine del giorno la Convalida degli eletti, il giuramento del sindaco, l’elezione del presidente del consiglio comunale, la composizione della commissione elettorale. Ovviamente, se il sindaco Carlo Marino dovesse riuscire a nominare i nove assessori del suo esecutivo entro quella data, nel corso della seduta verrà anche presentata la nuova giunta.