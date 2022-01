CONSIGLIO PROVINCIALE E’ rottura tra i Moderati del duo Magliocca-Zannini: il sindaco Marcello De Rosa abbandona il gruppo di “Caserta al centro”

Prima il no all’incarico di vicepresidente della Provincia già promesso a Pasquale Crisci e, stamattina, nel corso della prima seduta dell’Assise, gli è stato preferito Vito Marotta quale capogruppo dell’eterogenea compagine consiliare. Per il primo cittadino di Casapesenna, ex Pd, nessun “premio”. E lui sbatte la porta…

CASERTA (rita sparago) Si è consumata già nel corso della prima seduta di consiglio provinciale, la rottura nel gruppo dei Moderati che hanno sostenuto il rieletto presidente della Provincia, Giorgio Magliocca, alle elezioni dello scorso dicembre.

Marcello De Rosa, sindaco di Casapesenna, stamattina ha abbandonato il gruppo consiliare dei cosiddetti Moderati.

Fuoriuscito dal Partito democratico (in un primo momento, ricorderete, De Rosa si era addirittura autocandidato alla presidenza dell’Ente, ma a lui il Pd aveva preferito il sindaco di Santa Maria Capua Vetere, Antonio Mirra) proprio per candidarsi nel listone “Caserta al centro”, il primo cittadino di Casapesenna ambiva, infatti, all’incarico di vicepresidente della Provincia – nomina che Magliocca ha, però, già promesso al primo degli eletti Pasquale Crisci. Oggi in consiglio provinciale De Rosa si aspettava, quantomeno, di essere nominato capogruppo di Caserta al centro. Beh, così non è stato e, allorquando il primo cittadino di San Nicola la Strada, Vito Marotta, ha annunciato il suo incarico di capogruppo, De Rosa ha alzato i tacchi, abbandonato fisicamente i banchi dei consiglieri provinciali di Caserta al centro e annunciando, anche, di far gruppo a sé. Premesso che il regolamento non lo permette (servono, infatti, almeno due consiglieri per formare un gruppo consiliare), ciò che è accaduto stamattina la dice lunga sui rapporti tesi all’interno dell’eterogenea compagine voluta da Magliocca e dal consigliere regionale deluchiano Giovanni Zannini.

Capogruppo dell’altra lista di moderati, “La Provincia al Centro”, è stato nominato, invece, Angelo Campolattano, mentre capogruppo di “Noi di centro” è Pasquale Salzillo di Marcianise. Il Partito democratico, dal canto suo, ha riconfermato nel ruolo di capogruppo, Alessandro Landolfi.