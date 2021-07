CONSORZIO DI BONIFICA. Forse ci siamo riusciti. Il commissario tuttofare Carlo Maisto a casa. Ecco con chi il governatore De Luca lo sostituirà

CASERTA – (g.g.) La notizia non è ufficiale, anche se a noi piacerebbe che lo fosse: l’avventura del frignanese Carlo Maisto al vertice del Consorzio di Bonifica del basso Volturno, che ha assorbito anche quello aurunco sarebbe terminata. Ciò avverrebbe all’indomani dell’ennesimo articolo da noi dedicato a questa incresciosa vicenda.

Nell’ articolo in questione(clikka qui per leggerlo) avevamo denunciato l’inadempienza del Governatore della Campania Vincenzo De Luca, il quale, a fronte di una delibera corretta e orientata nella giusta direzione, elaborata dall’assessore regionale all’agricoltura Nicola Caputo e difronte all’approvazione della stessa avvenuta all’unanimità non aveva ancora provveduto a nominare il nuovo commissario a distanza di un mese dalla pubblicazione della citata delibera che al Presidente della Regione demandava il compito di decretare l’avvento di una figura nuova, che nel rispetto della legge, realizzasse l’unico suo compito previsto dalle norme: traiettare il consorzio verso la convocazione di una nuova assemblea per l’elezione di organismi esecutivi di governo e, nel mentre, ma comunque non per un tempo superiore ai 360 giorni, sbrigare gli affari correnti della cosiddetta ordinaria amministrazione.

Il nome che gira in queste ore è quello dell’irpino Francesco Todisco, che De Luca ha già utilizzato come suo delegato al tavolo dell’alta velocità.

Naturalmente, se e quando questa nomina sarà ufficializzata ve ne daremo notizia immediatamente.