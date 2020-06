CONTAGIO COVID. MONDRAGONE. Eseguiti 730 tamponi nei palazzi ex Cirio

MONDRAGONE – Dopo aver eseguito 730 tamponi a persone dei palazzi ex Cirio di Mondragone, il personale dell’Asl di CASERTA si e’ spostato in piazza Crocelle e piazza Falcone per praticare i test ai cittadini su base volontaria. In piazza Falcone, nei pressi del Comune della cittadina al centro di polemiche per il nuovo focolaio di coronavirus, un centinaio di persone sono pronte a sottoporsi al test. “Nostra figlia deve partorire – dice un anziano – quindi abbiamo deciso di fare il tampone per sicurezza“.