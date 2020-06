CONTAGIO COVID. Sale la tensione a MONDRAGONE, furgone dei bulgari in fiamme nella notte

MONDRAGONE – Ancora tensione nella notte a Mondragone nell’area dei palazzi ex Cirio, che da lunedì’ è zona rossa a causa di una cinquantina di contagi da Coronavirus, diffusi in particolare nella comunità bulgara che abita lì. Verso le 2 i vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di un furgoncino in viale Margherita, a ridosso dei palazzi. Il mezzo dovrebbe essere di proprietà di un bulgaro. Dai primi accertamenti sembra che la causa sia dolosa e che sia stata usata una bottiglia incendiaria.