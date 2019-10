Continuano a crescere le richieste di prestito: 4 italiani su 10 hanno una rata da pagare

Tra i diversi settori economici che in Italia sembrano non aver risentito dell’attuale momento di stagnazione, quello dei prestiti merita una particolare attenzione. Questo perché si tratta di uno dei pochi che continua incessantemente a crescere, come confermato anche dai dati di settore secondo cui, in particolare, nel mese di settembre è stato raggiunto un picco molto importante nelle richieste. Se poi a questo si aggiunge il fatto che attualmente ben 4 italiani su 10 hanno una rata da pagare, possiamo notare dunque come questo sia un settore che attualmente non sta conoscendo crisi. Ecco perché in questo articolo andremo ad approfondire il tema, scoprendone i numeri e sondando la situazione del mercato in Italia.

Crescono le richieste di prestiti a settembre

Le richieste di finanziamenti risultano in aumento a settembre, e possiamo averne prova leggendo i dati contenuti nel recente rapporto presentato dal Barometro Crif. Secondo quest’ultimo, infatti, ci si trova di fronte ad un incremento pari al +2,5%, rispetto al settembre del 2018. Di fatto, è da ben sette trimestri consecutivi che il settore delle richieste di prestiti appare in un continuo crescendo, quindi in positivo. Se poi si vanno anche ad analizzare le differenze tra prestiti finalizzati e personali, la situazione si fa ancora più interessante: nel primo caso infatti l’aumento è notevole, visto che si parla di una percentuale pari al +5,5%. Più contenuto invece l’incremento dei secondi, che arriva al +1%.

Si tratta, in particolare, di una crescita dovuta anche al vantaggio di poter avere nell’ultimo periodo interessi sempre più bassi o addirittura prestiti a tasso 0 come quelli proposti da Younited Credit, particolarmente interessanti per tutti coloro che sono spaventati da eventuali aumenti della rata. Per quanto riguarda invece gli importi richiesti, è possibile notare come vi sia una netta preferenza per gli importi sotto i 5000 euro, cresciuti anche nell’ultimo mese dell’1,3%, andando a compensare il calo nelle richieste superiori a tale cifra.

Il 40% degli italiani ha una rata da pagare

Che il settore dei prestiti non conosca crisi nel nostro paese lo conferma poi anche un nuovo dato: ben il 40% degli italiani ha attualmente finanziamento in corso, con un aumento del +8,8% rispetto allo scorso anno. Di fatto, quasi la metà dei cittadini del nostro paese risulta avere un prestito attivo al momento, il che la dice lunga sulla diffusione di questo strumento finanziario. Ma quali sono quindi i motivi per cui le famiglie italiane richiedono un prestito? Nella maggior parte dei casi, l’obiettivo è finanziare l’acquisto o la ristrutturazione di un immobile, seguiti dalla volontà di comprare un’auto, nuovi arredi per la casa ed elettrodomestici. Non solo, perché c’è anche chi richiede prestiti per finanziare le proprie vacanze, una pratica sempre più diffusa in Italia. In termini di crediti attivi, nessuna regione supera la Toscana, dove il 44,2% degli abitanti attualmente ha ricevuto un prestito, mentre Sardegna e Friuli si trovano rispettivamente in seconda e terza posizione.

Il settore dei prestiti sembra davvero non conoscere crisi nel nostro paese, e la crescita riscontrata negli ultimi mesi non è che l’ulteriore conferma di un successo che sembra destinato a durare.