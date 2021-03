CONTROLLI ANTICOVID. Weekend di multe e chiusure per i trasgressori

CELLOLE – Controlli a tappeto, nella giornata di ieri, a Cellole per limitare la diffusione del contagio da Covid. Multati numerosi trasgressori e predisposta la chiusura per numerose attività che non si sono attenute al rispetto delle regole anti Covid. A renderlo noto il sindaco, Guido Di Leone: “Non possiamo più tollerare. Lavoriamo ogni giorno senza sosta per cercare di tutelare la salute di tutti, c’è gente che soffre in questo periodo e bisogna avere rispetto per queste persone. Consiglio a tutti di rispettare le regole perché continueremo senza sosta. Pertanto prima di stare nelle piazze assembrati e senza mascherina pensateci bene”.