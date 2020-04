Controlli CORONAVIRUS. Beccati a giocare a pallone nei pressi di via Appia, ragazzini sanzionati per 400 euro

MADDALONI – Gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Maddaloni, nei pressi di via Appia, sempre a Maddaloni, ha colto un gruppo di giovani, minorenni, che giocavano a pallone. Alcuni, alla vista degli agenti sono riusciti a fuggire nelle campagne retrostanti, mentre due sono stati identificati. Anche in questo caso (COME NEL PRIMO, LEGGILO QUI) è stata elevata sanzione di euro 400 nei confronti dei rispettivi esercenti la potestà genitoriale, in violazione dell’art. 4 del D.L. 19 del 25 marzo 2020.