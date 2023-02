Controsenso sfonda una delle barriere del passaggio a livello e si dà alla fuga

E’ accaduto nel pomeriggio e alla guida dell’auto ci sarebbe stata una donna che, bloccata sui binari, per non essere travolta dal treno in arrivo, ha sfondato la sbarra.

SANTA MARIA CAPUA VETERE A tutta velocità ha sfondato la sbarra del passaggio a livello in via Saraceni, a Santa Maria Capua Vetere, per poi scappare via. E’ successo oggi pomeriggio e sul posto si sono poi portati gli agenti della polizia municipale per mettere in sicurezza la zona e permettere il regolare attraversamento dei treni. Alla guida dell’auto, stando ai primi rilievi, una donna che da via Avezzana ha imboccato via Saraceni, controsenso. Bloccata, poi, tra le due sbarre, per non essere travolta dal convoglio in arrivo, la stessa avrebbe sfondato una delle sbarre.