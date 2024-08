Coppa Italia Eccellenza. La Sessana vince di misura contro l’Albanova. Finisce 2-1.

Ai gialloblù i primi 3 punti muovendo la classifica del Girone A. In palio l’accesso agli ottavi di Coppa contro il Castel Volturno.

SESSA AURUNCA (Pietro De Biasio) – Nel primo weekend di competizioni ufficiali dell’Eccellenza Campania, l’AC Sessana ha esordito in Coppa Italia con una vittoria contro l’Albanova Calcio. L’incontro si è svolto ieri pomeriggio allo Stadio «Pasquale Galasso» di Cancello ed Arnone, con fischio d’inizio alle ore 16.00. La squadra gialloblù, guidata da mister Gennaro Illiano, ha mostrato subito le sue intenzioni, partendo forte fin dai primi minuti. Carannante ha avuto due ghiotte occasioni per sbloccare il punteggio, ma è stato Verde a trovare la rete al 36’, seguito da Signorelli che ha raddoppiato al 47’ dopo un’azione manovrata nell’area piccola. Nella ripresa, l’Albanova di mister Pasquale Bovienzo, ha mostrato carattere e determinazione.

De Biase ha accorciato le distanze con un tiro a giro al 49’, che che ne approfitta dell’uscita di Scolavino e non spreca riaprendo la partita. Tuttavia, la Sessana ha mantenuto il controllo, chiudendo l’incontro sul punteggio di 2-1. Questa vittoria rappresenta un buon viatico per l’AC Sessana, che si candida a essere una delle protagoniste del prossimo campionato di Eccellenza.

L’ottimo lavoro svolto in fase di mercato durante l’estate si è già fatto sentire sul campo. Al termine della partita, mister Illiano ha voluto elogiare l’Albanova: «È una squadra importante, ben messa in campo. Sono convinto che non sarà questa che incontreremo in campionato. Ci tengo a precisare che sono una squadra che sicuramente ritroveremo come avversaria temibile durante la stagione». L’AC Sessana inizia la stagione con il piede giusto, lasciando intravedere un futuro promettente.