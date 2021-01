CORONAVIRUS. 209 nuovi positivi e 13 morti nel Casertano

Centosedici i guariti

CASERTA – Su 1.665 tamponi processati sono 209 i nuovi positivi registrati dall’Asl di Caserta nel primo giorno dell’anno in tutto il territorio provinciale. Un numero che resta in scia al trend negativo degli ultimi giorni del 2020, in crescita dopo il calo registrato a metà dicembre. Sono 13 i decessi delle ultime 24 ore, un numero relativamente alto che va ad aggiungersi ai 44 totali dei tre giorni precedenti che destano preoccupazione. Sono 116 invece i guariti. Gli attuali positivi al Covid in tutta la provincia sono oggi 4.813.