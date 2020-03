CORONAVIRUS, 652 positivi in Campania. Ecco i numeri provincia per provincia

REGIONE – Sono 652 i positivi al Coronavirus in Campania alle 16 di oggi. L’Unità di Crisi regionale ha comunicato che “in nottata sono stati esaminati, presso l’ospedale Ruggi d’Aragona 73 tamponi, di cui 11 risultati positivi e per i quali si attende, come di consueto, la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità”. Questo il riparto per provincia: Provincia di Napoli: 358 (di cui: 203 Napoli Città, 155 Napoli provincia); provincia di Caserta 94; provincia di Salerno 92; provincia di Avellino 88; provincia di Benevento 8; altri in fase di verifica 12. Le persone decedute sono 17 mentre i guariti 30 (di cui 3 totalmente guariti e 27 guariti “clinicamente” cioè divenuti asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata).