CORONAVIRUS a PORTICO. Il sindaco: “La persona positiva è in isolamento da 10 giorni”

PORTICO DI CASERTA – E’ intervenuto il sindaco di Portico di Caserta Giuseppe Oliviero sul caso di positività al coronavirus registrato su quel territorio comunale.

“Da poche ore sono venuto a conoscenza del primo tampone positivo nel nostro comune attraverso l’ASL. – ha comunicato il primo cittadino – La persona interessata è da 10 giorni in isolamento costantemente seguita dal suo medico curante e attualmente non ha febbre e con una sintomatologia in via di risoluzione. Era stato attivato da subito il protocollo previsto dall’ASL, per se e per i suoi familiari.

“Ho parlato personalmente con l’interessato assicurandomi del suo stato di salute e del rispetto delle regole. Sono in costante contatto con gli organi sanitari e invito tutti i concittadini a restare calmi e a mettere in atto i comportamenti raccomandati.” (LEGGILI QUI).