CORONAVIRUS. Ecco cosa fare per prevenire il contagio. Pesenti: “Dobbiamo stare a casa”

REGIONALE – Cosa bisogna fare per prevenire il contagio da coronavirus anche nella nostra regione? E’ importante la prevenzione. Per questo pubblichiamo qui in basso le misure da adottare quotidianamente da parte di ognuno di noi.

“Per il vaccino ci vorranno ancora due anni, dobbiamo stare a casa adesso“. Lo ha detto stamattina ad Agora’ Antonio Pesenti, direttore del dipartimento anestesia e emergenze del policlinico di Milano. Dunque, applicare i buoni comportamenti resi noti dal ministero della salute (LEGGI QUI) e restare a casa sono le armi di difesa al momento più importanti per combattere la diffusione del coronavirus che sta creando non pochi problemi in Lombardia, per la necessità dei ricoveri in terapia intensiva, come riportato stamattina dal Corriere della Sera (LEGGI QUI).